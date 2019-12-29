شكرا لقرائتكم خبر عن في رسالة مفاجئة اثارت الشكوك حول مقتل والده ...نجل المخلوع يوجة رسالة هامة لوالده "صورة+ النص" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، رسالة لوالده، معربا عن تمنياته له بدوام الصحة.
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وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب".
وأرفق علاء صورة لوالده مع التغريدة، تعود على الأرجح إلى ما قبل العام 2010.
جدير بالذكر أن نجل الرئيس الأسبق ينشر تغريدات بصفة دائمة على "تويتر"، حيث اعتاد التغريد في مناسبات مختلفة، خاصة ما يتعلق منها بالحالة الصحية لوالديه.
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