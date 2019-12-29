شكرا لقرائتكم خبر عن انفراد ....النظره الشاملة للإقتصاد العالمي عام 2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الدكتور عبدالغني علي منصور السبئي

جديد "الخليج 365"

عطلت النزاعات التجارية النمو الاقتصادي العالمي في عام 2019 ، ولكن مع تخفيف حدة التوتر والسياسة النقدية في وقت واحد ، يمكن أن يكون الاقتصاد العالمي على طريق الانتعاش.

قبل عام ، بدا الاقتصاد العالمي مهيأ للإبحار السلس. ومع ذلك ، مع تقدم 2019 ، أسفرت التوترات التجارية عن ركيزة التقدم ، مما قلل من ثقة الشركات وإنفاق رأس المال ، وفي النهاية أبطأ التقدم بنحو 60 نقطة أساس.

بالنسبة لعام 2020 ، سيكون التخفيف المتزامن للتوترات التجارية والسياسة النقدية موضوعًا رئيسيًا. على الرغم من أن الشكوك حول التجارة لا تزال قائمة ، فإن المعنويات الحالية إيجابية. في عام 2020 ، ومع ذلك ، يمكن أن تتحول الرياح ، مما ينشئ الاقتصاد العالمي من أجل "الانتعاش المصغر لدورة مصغرة" في هذا التوسع الذي يمتد لعقد من الزمن. : "في حين استمرت هذه الدورة العالمية لأكثر من عقد من الزمان ، فإن الانقطاعات المستمرة حتى الآن قد حالت دون حدوث مرحلة مفرطة من شأنها أن تهدد بالإفراط". وشملت هذه الاضطرابات أزمة الديون الأوروبية في عام 2011 ، وتباطؤ الصين في عام 2014 ، ومؤخراً ، التوترات التجارية. "الآن ، مع تهدئة التوترات التجارية والسياسة النقدية بشكل متزامن ، نعتقد أن الاقتصاد الكلي يمكن أن يستمر في إحراز تقدم".

توقعات الاقتصاد الكلي لعام 2020 التطلع إلى المستقبل

نتوقع انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.9٪ في الربع الرابع إلى 3.4٪ في الربع الرابع من عام 2020 (بلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2٪ في عام 2020). كما نتوقع نموًا بنسبة 3.5٪ في عام 2021 ، ارتفاعًا من 3٪ في عام 2019. سيأتي هذا النمو في الغالب من الأسواق الناشئة ، وبدرجة أقل ، تحسين التوقعات في أوروبا. يواصل الاقتصاد الأمريكي التمسك بأرضية مستقرة ، ولكن قد يتباطأ معدل نموه.

ومع ذلك ، هناك علامة نجمية مع هذه النظرة: "إذا تم فرض تعريفات إضافية ، نعتقد أن النمو العالمي يمكن أن يتباطأ أكثر" ، علاوة على ذلك ، مع انخفاض معدلات الفائدة بالفعل ، سيكون محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أكثر محدودية من ذي قبل للرد على أي صدمات عالمية.

توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

تخفيف متزامن

بالنسبة لعام 2020 ،يمكن القول إن التخفيف المتزامن للتوترات التجارية والسياسة النقدية سيكون موضوعًا رئيسيًا. على الرغم من أن التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستبقى عاملاً عام 2020 ، فإن المعنويات الحالية إيجابية.

وفي الوقت نفسه ، خفف 20 بنكًا مركزيًا السياسة النقدية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ، وتشير التوقعات إلى مزيدًا من التسهيلات ، مع بلوغ معدل سياسة المتوسط ​​المرجح العالمي أدنى مستوى في سبع سنوات بحلول مارس 2020، (في عام 2018 ، أثرت السياسة الأكثر تشدداً والتوترات التجارية المتصاعدة على النمو ، وعلى الرغم من أن السياسة النقدية بدأت في التخفيف من الربع الأول من عام 2019 ، إلا أنها عوضتها زيادة التوترات التجارية . "اليوم ، تعزز هاتان القوتان بعضهما البعض في دعم الاقتصاد العالمي" ).

وراء هذا التقارب ، يمكن أن تؤدي تحسينات الاستهلاك أيضًا إلى دفع عملية الاسترداد البسيطة.

يمكن القول أن المستهلك ككل أصبح في حالة جيدة نسبيًا ، مع ميزانيات الأسرة السليمة ، والبطالة المنخفضة في الأسواق المتقدمة ونمو الأجور المعتدل". من بين الجوانب الإيجابية الأخرى ، استجاب قطاع الشركات لتهديدات التعريفة بتقليص عدد ساعات العمل بدلاً من الاستغناء عن الموظفين ، وتجنب "التأثير غير المباشر" للتعريفات الجمركية حتى الآن.مستقرة ولكن تباطؤ النمو في الولايات المتحدة

استعادة دورة مصغرة أخرى في سياق توسيع دورة متأخرة

المصدر: تحليلات Haver ، و CEIC ، والمصادر الوطنية ، وصندوق النقد الدولي ، وتوقعات Dr Abdulghani Ali ؛

ملحوظة: يشتمل إجمالي الناتج المحلي العالمي على اقتصاديات تحت تغطية مورغان ستانلي ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هو المتوسط ​​المرجح لإجمالي الناتج المحلي المستند إلى تعادل القوة الشرائية.

على الرغم من أن الاقتصاديين يتوقعون متوسط ​​عام للمستهلك في الولايات المتحدة ، فإن سوق العمل القوي إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة يبقي الاقتصاد الأمريكي على قدم المساواة. تباطؤ وتيرة النمو في الولايات المتحدة ، ولكن هذا يأتي بعد سنوات من التوسع فوق المتوسط.

يقول إيلين زينتنر ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين: "انطلاقًا من الفجوة الحالية في البطالة ، فقد وصفنا الولايات المتحدة بأنها متميزة في مرحلة الانتعاش المتأخرة" . على الجانب الإيجابي ، فإن استقرار النمو في أماكن أخرى من العالم من شأنه أن يرفع الصادرات والاستثمارات التجارية ، والتي هي الآن في مستويات منخفضة للغاية. وبتجميع ذلك ، تستدعي وجهة نظرنا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.8 ٪ في عام 2020 ، مقابل ما يقدر بنحو 2.3 ٪ في عام 2019 على أساس ربع سنوي.

من المحتمل أن يكون Capex Recovery متواضعًا في عام 2020

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المصدر: تحليلات Haver ، و CCEIC ؛ ملحوظة: تشمل الاستثمارات الحقيقية العالمية السابقة للولايات المتحدة مناطق اليورو واليابان والمملكة المتحدة والصين والهند وروسيا والبرازيل وكوريا وإندونيسيا وتايوان والمكسيك. الاستثمار في منطقة اليورو هو إجمالي تكوين رأس المال الثابت باستثناء منتجات الملكية الفكرية والأصول البيولوجية المزروعة.

تقدم مطرد للأسواق الناشئة

يعد عدم اليقين بشأن التوترات التجارية أمرًا أساسيًا بشكل خاص للأسواق الناشئة.

في الصين ، يمكن أن يؤدي مزيج عدم اليقين بشأن التعريفة الجمركية ودعم السياسة المستقر إلى تحسين ثقة الشركات والتوسع المطرد في فئة المستهلك ، مما يزيد من التوقعات المتفائلة ، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6٪ للصين في عام 2020: "برغم من وصول النمو إلى القاع في الربع الأخير من عام 2019". تأثرت بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في الهند ، يمكن لتدابير السياسة السابقة أن تخلق دورة حميدة من النمو. نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3٪ في عام 2020 و 6.8٪ في عام 2021 ، بارتفاع من 5٪ هذا العام.

في البرازيلي ، هناك نقاط مضيئة أخرى. والجدير بالذكر أن الاقتصاد البرازيلي يستعد للتسارع في عام 2020 حيث أن معدلات الفائدة المنخفضة تاريخياً تحفز الاستهلاك وبالتالي نشاط الاستثمار.

نقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل إلى 2.2٪ للعام المقبل و 3.1٪ للعام 2021.

في أوروبا Sky Bluer ، قد تتبع المملكة المتحدة مسارًا مشابهًا ، بافتراض قرار منظم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لم يلعب عدم اليقين بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دورًا صغيرًا في تباطؤ النمو. مع قرار في الأفق ، يمكن للاقتصاد تسريع قريبا الاتجاه. نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 ٪ لعام 2020 تليها 2 ٪ في عام 2021.

إستراتيجيات تسلسل الدورة في عام 2020

إن الاستثمار في عام 2020 سوف يعني اجتياز الانتعاش العالمي غير المتكافئ والتقييمات غير المستوية. فيما يلي سبعة موضوعات استثمارية رئيسية للعام المقبل.

للوهلة الأولى ، ينبغي أن تكون توقعات الاستثمار لعام 2020 واضحة. نعتقد أن التخفيف المتزامن للتوترات التجارية والسياسة النقدية سيوفر دفعة متأخرة للاقتصاد العالمي. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2 ٪ العام المقبل ، يليه 3.5 ٪ في عام 2021.

تعني استراتيجية "التسلسل الزمني للدورة" أن تكون أكثر عدوانية في الأسواق ذات القيمة الأفضل مع الاتجاه الصعودي للدورة المبكرة وأكثر دفاعية في أسواق السعر مع مساحة أقل للتشغيل.

في الواقع ، يتم تشويه الصورة من خلال التقييمات العالية في العديد من الأسواق والدورات الإقليمية المتباينة والانتعاش الذي يعتمد على التقدم المستمر في المفاوضات التجارية. يقول أندرو شيتس ، كبير استراتيجيي الأصول المشتركة: "نعتقد أن عام 2020 سيكون حول تعافٍ عالمي غير متساوٍ يصطدم مع تقييمات غير متساوية . ولهذا السبب ، فإن تسلسل الدورة هو موضوعنا الرئيسي للعام المقبل."

توقعات تسلسل الدورة في عام 2020

تعني إستراتيجية "التسلسل الزمني للدورة" أن تكون أكثر عدوانية في الأسواق ذات القيمة الأعلى مع الاتجاه الصعودي للدورة المبكرة وأكثر دفاعية في أسواق الأسعار التي لديها مساحة أقل للتشغيل. وهذا يعني أيضًا الحفاظ على المرونة. "حقيقة أن هذه النظرة يمكن تغييرها بشكل ملموس من خلال قرارات التعريفة الجمركية تشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مستوى كبير من الغموض" .

بشكل عام ، يتم تقييم الأصول ذات المخاطر الأمريكية بالفعل إلى حد ما ، ولكن هناك فرص أقل من المؤشر ، وفي مناطق أخرى وفئات الأصول حول العالم. فيما يلي سبعة موضوعات رئيسية لعام 2020.

العوائد المتوقعة الحقيقية في الأسواق الرئيسية ما زالت منخفضة

(العوائد الحقيقية المتوقعة لعشر سنوات)

المصدر: بلومبرج ، MSCI ، RIMES ؛ ملاحظة: LT متوسط ​​= 20 سنة المتوسط

1 - الأسهم الأمريكية: اتبع الأساسيات

في الولايات المتحدة ، ستحدد الأساسيات في النهاية نتائج السوق في عام 2020. "على مدار العامين الماضيين ، تغلبت السياسة النقدية على الأساسيات" كما يقول مايكل ويلسون ، كبير مسؤولي الاستثمار وكبير استراتيجيي الأسهم في الولايات المتحدة . تأخذ أكثر معنى.

بدلاً من ربط عرباتهم بالمؤشر ، يجب على المستثمرين مراقبة التناوب بين الأنماط والقطاعات. "نتوقع أن يتذبذب السوق بين النتيجة المؤيدة للدورة الدورية والنتيجة الدفاعية عندما تأتي البيانات وتتطور التوترات والانتخابات." أسهم النمو قد تكون الخاسر النسبي كمصدر مزدحم للأموال ".

ما زالت النظره أكثر من أقل من إجماع بشأن أرباح الأسهم الأمريكية

2 - اليابان: قصة تحولا

لا يزال التفائل على اليابان ، والتي أطلقنا عليها قصة التحول الأكثر شهرة في أسواق الأسهم العالمية. في حين لا يزال النمو في اليابان يواجه تحديًا وفقًا للتقارير، فقد تضيف التقييمات المقنعة وتحسين عوائد الأسهم ارتفاعًا بنسبة 9٪ في مؤشر أسعار الأسهم في طوكيو أو Topix .

3 - الأسواق الناشئة: الأرباح الصعودية

أدت التوترات والتعريفات التجارية إلى جعل عام 2019 صعباً بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة ، لكن نظرة النمو العالمي السابق للولايات المتحدة قد تغير تلك الرواية. بالنسبة لعام 2020 ، رفع Garner وفريقه موقفهم من أسهم EM من نقص الوزن إلى الوزن المتساوي. "عادة ما يكون أداء أسواق الأسهم الناشئة أفضل خلال فترات إعادة التسارع الاقتصادي العالمي وضعف الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك ، تشير توقعات الأرباح إلى نمو بنسبة 12٪ في الأسواق الناشئة عام 2020. "

وبالنسبة لكوريا تشيرالتوقعات أيضًا إلى ترقية زيادة الوزن من الوزن المتساوي كمسرحية كلاسيكية حول الانتعاش الدوري في النمو العالمي ورفع مستوى تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء آسيا / أوروبا الشرقية إلى زيادة الوزن.

4 - أوروبا: توسيع المضاعفات

تعتبر الأرباح محركًا رئيسيًا لأسواق الأسهم ، ولكنها أيضًا تعد مضاعفات - مقدار المستثمرون المستعدين لدفع ثمن الأرباح. لطالما كانت أوروبا غير محبوبة بأقل من قيمتها من قبل المستثمرين العالميين ، ولكن يمكن تحديد هذا الاتجاه العام المقبل.

أوروبا هي السوق الوحيد حيث نرى توسعًا متعددًا للأسهم. العديد من العوامل المساهمة ، بما في ذلك حالة عدم اليقين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وقرارات تخصيص الأصول بعيداً عن السندات ذات العائد السلبي وقاعدة المستثمرين العالميين التي تعاني من انخفاض في المؤشر إلى أوروبا قد تؤدي جميعها إلى زيادة الطلب على الأسهم الأوروبية. "بعد 85 أسبوعًا من التدفقات الخارجة المتتالية التي بلغ مجموعها 150 مليار دولار ، بدأنا للتو في رؤية بعض التدفقات الداخلة إلى المنطقة" ، كما يقول جراهام سيكر كبير استراتيجي الأسهم الأوروبية ، الذي يعتبر فريقه ذو قيمة كبيرة ، بما في ذلك السيارات والبنوك وشركات التعدين والقبعات الصغيرة في المملكة المتحدة. "نعتقد أن وضع المستثمر لا يزال ناقصًا إلى حد كبير."

5 - السندات الحكومية: مسارات متباينة

على الرغم من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تعمل على تسهيل السياسة النقدية في وقت واحد ، فمن المرجح أن تتباين أسواق السندات العالمية في العام المقبل. ببساطة ، نعتقد أن سندات الحكومة الأمريكية واليابانية ستحقق نتائج أفضل من السندات البريطانية والسندات الألمانية. بالطبع ، يمكن أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى قلب هذه التوقعات.

يقول ماثيو هورنباخ ، الرئيس العالمي لاستراتيجية أسعار الفائدة: "أسواق الأسعار تطلعية. وتؤثر توقعات السياسات التي قد تنتج عن الانتخابات على كيفية تطور عوائد سندات الخزانة".

6 - الائتمان: دورة متداخلة بدوره

يمكننا القول ، إن أسواق الائتمان العالمية تسير على الطريق الصحيح لإغلاق 2019 مع تحقيق أعلى عوائد مسجلة في هذه الدورة ، لكنها كانت طريقًا وعرة. استحوذ يناير على ثلث عائدات فائضة بدرجة الاستثمار وحوالي 70٪ من العوائد المرتفعة في الولايات المتحدة.

بالنظر إلى المستقبل ، يجب على المستثمرين توقع المزيد من التشعب. داخل الأسواق المتقدمة ، تختلف توقعات الائتمان اختلافًا كبيرًا حسب المنطقة والقطاع والجودة.

من المرجح أن تبدأ ديون الأسواق الناشئة بداية قوية في النصف الأول من العام مع عودة المستثمرين العالميين إلى هذه الأسواق. تمشيا مع المكالمات السابقة ، ونوصي عبر الأصول ببيع الدولار الأمريكي وشراء دخل ثابت من الأسواق الناشئة. يقول جيمس لورد ، رئيس إستراتيجية الدخل الثابت في الأسواق الناشئة: "إننا نرى أداء ضعيفًا طفيفًا لديون العملة المحلية كمكاسب للعملة بالإضافة إلى عوائد الحمل."

سندات العملة المحلية قد تتفوق

ملحوظة: السعر اعتبارًا من 13 نوفمبر 2019

7 - السلع الأساسية: شاهد الشراهة

فيما يتعلق بالسلع الأساسية ، فإن الموضوع المشترك هو الكثير من كل شيء. في مجال الطاقة ، نرى توازناً غير مستقر في سوق النفط ، مع قيام أوبك بإجراء تخفيضات إضافية في الإمدادات في العام المقبل للحفاظ على النفط عند مستوى 60 دولار للبرميل. إنها قصة مماثلة بالنسبة للغاز الطبيعي ، حيث يكون العرض وفيرًا والطلب ضعيفًا ، مما يدل على الاتجاه الصعودي القليل.

بين المعادن الأساسية ، يحتفظ النحاس بأقوى العوامل الأساسية مع احتمال ارتفاع سعره بنسبة 7٪ في عام 2020. لقد تراجع الذهب مؤخرًا حيث أدى التقدم نحو صفقة تجارية أمريكية - صينية إلى تخفيف المستثمرين عن هذا التحوط نتوقع أن تظل في نطاقها الحالي البالغ 1500 دولار.

ما الذي ينتظرنا في مجال التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في عام 2020؟ِ

ماذا ستكون أكبر اتجاهات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في عام 2020؟ ِِ

1. انتقال شركة 5G من الوعد إلى التنفيذ في عام 2020 ، مما أدى إلى عقد من النمو والإنتاجية والإنفاق على تكنولوجيا المعلومات.

في خضم الكثير من النقاش حول بروز منصات البث المتطورة (OTT) ، سيكون هناك تطور مثير بنفس القدر هو تسريع الاستثمار في إعلانات OTT. يتوقع المعلنون وصولًا أكبر من OTT نظرًا لأن إمكانات تقنية الإعلانات المتقدمة تسمح بإعلانات أكثر تخصيصًا تستهدف التركيبة السكانية للمشاهدين واهتماماتهم وموقعهم. تمنع بعض المنصات المشاهدين من تخطي الإعلانات ، مما يضمن معدل إتمام أعلى وعدم وجود برامج حظر الإعلانات على أجهزة التلفزيون المتصلة كما هو الحال في الأجهزة المحمولة وسطح المكتب. يمكن أن يشتمل التليفزيون البرنامجي أيضًا على عناصر تفاعلية وتوجيهات مباشرة إلى إجراء يمكن أن تساعد في زيادة العائد على الاستثمار. على الرغم من أنه لا تزال هناك تحديات أمام التنفيذ الكامل (أي قضايا الخصوصية ، واللوجستيات الإبداعية والقياس) ، استنادًا إلى النمو الهائل للإعلانات البرامجية في شاشات العرض والوسائط المحمولة والاجتماعية ، فإن التلفزيون البرنامجي على منصات OTT يمكن أن يتجه نحو زيادة كبيرة مماثلة في النمو

بالإضافة إلى الفرص المتاحة في قطاع أبراج Telco ، مشاركة شبكة 5G بين مشغلي شبكات الهاتف النقالبرزت مناقشة رئيسية أخرى للمؤتمر. بينما يستعد المشغلون لبدء التشغيل 5G ، ستشكل تكاليف البنية الأساسية الجديدة عبر العديد من حالات الاستخدام تحديات أمام الخطوط الأساسية. بالإضافة إلى ترقيات شبكات 4G الحالية ، سيحتاج المشغلون إلى الاستثمار في طبقة إنترنت الأشياء 5G (IoT) وأبراج الخلايا الصغيرة في المناطق الحضرية لأن طيف النطاق العريض 5G سيتطلب عددًا أكبر من نقاط الوصول. من خلال مشاركة الشبكات ، يمكن للمشغلين تقليل التكاليف بشكل كبير ، مع تخفيف بعض العقبات المادية لنشر الجيل الخامس في المناطق الحضرية ، مثل معارضة الأعداد المفرطة لأبراج الخلايا في جميع أنحاء المدن. على الرغم من أن مشغلي شبكات الهاتف النقال سيوفرون التكلفة الباهظة التي يتكبدها ذلك بمفردهم ، فإن مشاركة الشبكات ستطلب من المشغلين إيجاد طرق جديدة لتمييز الخدمة للعملاء للمنافسة واكتساب حصتها في السوق.

2. المنافسة في سوق المدفوعات

من المقرر أن تكثف نظرًا لقيام مشغلي بطاقات الائتمان القديمة بمنافسة اللاعبين الجدد في آسيا والتغلب على فرص جديدة من البطاقات الذكية. قام المشغّلون القدامى بالعديد من عمليات الاستحواذ على مدار العقدين الماضيين لتوسيع العروض عبر سلسلة قيمة المدفوعات ، متجاوزين محطات بطاقة الائتمان في نقاط البيع في المطاعم والفنادق وتجارة التجزئة إلى حيز الدفع عبر الإنترنت والهاتف المحمول. ينصب التركيز الآن على العروض المتكاملة للمبيعات متعددة القنوات ومحطات نقاط البيع الذكية التي تتكامل مع برامج الجهات الخارجية مثل برامج الولاء. ولكن مع ازدهار صناعة البيع بالتجزئة في الصين والهند ، سيتطلع لاعبو المدفوعات المتنافسون من آسيا إلى الاستيلاء على الأسواق غير المستغلة في جميع أنحاء العالم والاستيلاء على حصتها في السوق. ما يجب مشاهدته: مسابقة Fintech ، "المدفوعات في كل مكان"

3. التوتر بين النمو والتدفق النقدي بين لاعبي التجارة الإلكترونية.

يستمر الاهتمام بإصدار السندات الخضراء في زيادة مساحة Telco ، مدفوعًا بالطلب الكبير مع زيادة عدد الصناديق ذات التفويضات المسؤولة عن الاستثمار الاجتماعي (SRI). بدلاً من سندات الشركات العادية ، تتابع Telcos السندات الخضراء لتمويل المشاريع ذات الفوائد البيئية الإيجابية مثل شبكات الألياف الضوئية (FTTH) والبنية التحتية 5G . لقد أثبتت الشبكات الليفية أنها أكثر كفاءة بنسبة 85 ٪ في استخدام الطاقة من الشبكات النحاسية ، وينبغي أن تؤدي إلى إعادة تدوير معدات النحاس. سوف 5G تغذي زيادة "المدن الذكية" التي يمكن أن تمكن إدارة أكثر كفاءة للنفايات ، وقوف السيارات الذكية والإضاءة الذكية.

4. مشاركة الشبكة هي مجال تركيز واضح في الصناعة.

ما زال الوقت مبكرًا لبعض التطبيقات الأكثر تقدماً في إنترنت الأشياء الطبية (IoMT) ،لكن لاعبي الصحة الإلكترونية ومصنعي أشباه الموصلات وشركات التكنولوجيا يشهدون نمواً كبيراً في المستقبل. تسمح أجهزة IoMT لمقدمي الرعاية الصحية بإدارة الأدوية وقياس أداء القلب عن بُعد ومراقبة مستويات الجلوكوز وتتبع أجهزة الجسم الأخرى. التكنولوجيا لديها القدرة على تحويل الرعاية الصحية وسط تزايد الطلب على خيارات العلاج أكثر سهولة وإمكانية خفض تكاليف الرعاية الصحية. لمقدمي الرعاية الصحية ، يمكن أن يعني IoMT إدارة المخزون بشكل أفضل ، وتحسين سير العمل وتكامل الجهاز الطبي. بالنسبة للمرضى وأحبائهم ، قد يعني ذلك رعاية أفضل للمرضى المصابين بأمراض مزمنة ، خاصةً في الحالات التي تكون فيها الزيارات المتكررة لمكتب الطبيب صعبة على المرضى الذين يعانون من صعوبة في الحركة.

5. صعود التدفق ودور المحتوى في المشهد الإعلامي الجديد .

نما سوق تسليم الأطعمة الجاهزة في جميع أنحاء أوروبا بوتيرة أسرع من سوق المطاعم التقليدية ، مما خلق المزيد من الطنانة حول المطابخ المظلمة - مستودعات إعداد الطعام بدون مطعم. أصبحت المطابخ المظلمة - التي تسمى أحيانًا مطابخ الأشباح - موضوعًا ساخنًا في صناعة توصيل الأغذية ، مما يتيح للشركات الناشئة الأصغر حجماً القدرة على تكثيف عملياتها بسرعة من دون النفقات العامة العالية لمطعم تقليدي. بالنسبة للمستهلكين ، توفر هذه المستودعات التي تحتوي على مطابخ متعددة مجموعة أوسع من خيارات المطبخ - وفي بعض الحالات القدرة على طلب مستلزمات المتاجر أيضًا - كل ذلك من نقطة تسليم واحدة. تعد فرص تطبيقات التوصيل والمطابخ الداكنة مهمة ، ولكن ليس بدون تحديات. على وجه الخصوص ، توحيد الجودة ، وجذب المواهب وبناء قواعد العملاء دون واجهة مادية.

6. الجيل الخامس والبنية التحتية.

في عالم يتم تحديده بواسطة القوى العاملة المشتتة والصناعة العالمية ، تطالب الشركات بمنتجات تعاون الفيديو الأفضل في فئتها والتي تقدم أكثر من الفيديو الثابت والصوت المنخفض الجودة والصوت المجوف. سيكون الفائزون في المساحة هم اللاعبون الذين يساعدون المستخدمين على قضاء وقت أقل في اجتماع الإعداد أو حل المشكلات التقنية والتركيز بدلاً من ذلك على جودة التفاعل والحميمية. سوف يكون هناك تمييز آخر على أمان الخلاصة ، وتقنيات الصوت والأنظمة الأساسية المتقدمة التي تعمل على حل أنواع مختلفة من المساحات المكتبية من قاعات مجالس الإدارة إلى قاعات المؤتمرات وصولاً إلى مجموعات المجموعات المرتجلة.