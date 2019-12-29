الجيش الأمريكي: استهدفنا خمس منشآت لكتائب حزب الله في العراق وسوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قال بيان للجيش الأمريكي، اليوم الأحد، إن الضربات الأمريكية في العراق وسوريا استهدفت خمس منشآت لكتائب حزب الله منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.



وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان أنها استهدفت ثلاثة مواقع لهذه الجماعة المدعومة من إيران في العراق وموقعين لها في سوريا.

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وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان "ردا على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات تحالف عملية العزم الصلب، نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة... ستحد من قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات على قوات التحالف مستقبلا".

من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية وقادة بجماعة عراقية مسلحة لرويترز، إن عددا من مقاتلي الجماعة قتلوا اليوم الأحد ، في ضربة جوية على مقرها قرب منطقة القائم بغرب البلاد على الحدود مع سوريا.

وأضافت المصادر أن الضربة التي نفذتها على الأرجح طائرات مسيرة استهدفت جماعة كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران. واتجهت سيارات إسعاف للمنطقة.

وقال مسؤول أمريكي يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتحرى احتمال ضلوع الجماعة في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.