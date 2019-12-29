رئيس الجمهورية يطلع على تطورات الأوضاع في محافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

أجرى الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الضالع اللواء على مقبل صالح.



واطلع رئيس الجمهورية خلال الاتصال على تطورات الأوضاع الميدانية والعسكرية بالمحافظة، والعملية الاجرامية التي استهدفت ،اليوم، حفل تخرج عسكري بميدان الصمود بمحافظة الضالع من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة ايرانياً..محملاً المحافظ نقل تعازيه ومواساته لأسر وأهالي وذوي الشهداء بهذا المصاب الأليم..ومترحماً على الشهداء ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

وشدد الرئيس على اليقظة العالية ورفع الحس الأمني لدى الأجهزة الأمنية بالمناطق المحررة والتصدي ببسالة لأية محاولة عدائية للمليشيا الحوثية التي تحاول بين الحين والأخر استهداف القرى والعزل والنساء والأطفال بشكل هستيري اثر الضربات الموجعة التي تتلقاها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الضالع التي تمكنت من تحرير عدد من المناطق في المحافظة وأصبحت المحافظة تتمتع بالأمن والاستقرار بفضل تكاتف الجهود الكبيرة لأبناء المحافظة.

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واكد رئيس الجمهورية ان مثل هذه الاعمال الإرهابية التي تنفذها المليشيا الحوثية لن تزيد المقاتلين الا مزيداً من الثبات ومواصلة عملياتهم العسكرية النوعية والبطولية وصولاً الى تحرير كامل التراب اليمني من براثن المليشيا الحوثية التي تسعى جاهدة لزعزعة الامن والاستقرار واقلاق السكينة العامة

وأشاد الرئيس بالتضحيات والمواقف المشرفة التي تسطر الوطني في سبيل الدفاع عن الوطن ومكتسابته العظيمة وامنه واستقراره وتطهيره من الانقلابيين الحوثيين الساعين الى إعادة اليمن الى العهود الضلامية..مثمناً في ذات الصدد بمواقف الاشقاء في التحالف العربي بقياة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من دعم اخوي وصادق لليمن وجيشه الوطني.

ووجه رئيس الجمهورية بمعالجة الجرحي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم..مؤكداً اهتمام الحكومة بأبطال الجيش الوطني وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.

من جانبه ، عبر محافظ الضالع عن شكره لرئيس الجمهورية لاهتمامه بمحافظة الضالع ومتابعته الحثيثة لسير العلميات العسكرية في المحافظة.. مؤكداً استعداد الجميع جيش وطني ومقاومة شعبيه بما يتمتعون به من روح قتالية عالية في مواصلة عملياتهم العسكرية حتى تحرير كامل المناطق في المحافظة من المليشيات الحوثية الإرهابية.