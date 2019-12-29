تربية عدن تدرب 150 معلما على مهارات التعليم النشط

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الخليج 365
بدأت اليوم في عدن دورة تدريبية حول برنامج المهارات الاساسية في التعليم النشط، ينظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .
وفي الدورة التي يشارك فيها 150 معلما من مديرية البريقة على مدى 5 أيام، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التدريب والتأهيل حسين بافخسوس، أن الوزارة تعمل على تنمية قدرات المعلمين المهنية في الجوانب العملية والمهارية وتحسين والبرامج والمواد التدريبية التي ستحدث نقلة نوعية من حيث الشكل والمضمون في مختلف المراحل الدراسية.
من جانبه أوضح مدير مكتب التربية بعدن محمد الرقيبي، أن البرنامج يهدف إلى توظيف أساليب واستراتيجيات جديدة للمعلم تتسم بالدقة والشمول وتعمل على أداء عملية التعليم والتعلم بكل كفاءة لتحقيق أهداف تجويد التعلم وتفعيل دور المتعلم في الحصة الدراسية.
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