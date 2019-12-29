إرتفاع حصيلة ضحايا الحادث الإرهابي في الضالع إلى 38 شهيد وجريح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الضالع - الخليج 365

قال المتحدث الرسمي لمحور الضالع العسكري، فؤاد قائد جباري، أن حصيلة ضحايا الحادث الإرهابي الذي إستهدف ميدان الصمود بمحافظة الضالع ظهر اليوم الأحد، إلى 38 شهيد وجريح .



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وأوضح جباري في تصريح صحفي، حصل (الخليج 365) على نسخة منه، أن الحصيلة توزعت على 8 شهداء بينهم ثلاثة أطفال،، و 30 جريح بينهم 10 أطفال .. مؤكداً أن أغلب الضحايا مدنيين من عمال يتبعون الجهة المنظمة للحفل، كانوا يقوموا برفع الأجهزة والوسائل التنظيمية لحظة سقوط الصاروخ وكذلك بعض العامة من الجمهور المشاهد .

وأشار إلى أن مكان الإستهداف محاط بمنشئات صحية وتعليمية طالتها أيضاً شظايا الصاروخ .. مضيفاً أن الحفل انتهى قبل سقوط الصاروخ بنصف ساعة .

وأكد أن المجندين والقادة كانوا قد غادروا مكان العرض لذلك المليشيات الحوثية الإيرانية فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة من هذا الإستهداف بقدر ما أزهقت أرواح الأبرياء .. منوهاً إلى أن معظم شبكات الهاتف النقال خرجت عن الخدمة قبل عملية الاستهداف بساعتين في إطار مدينة الضالع، لتعود للخدمة مجدداً بعد الإستهداف بساعة على رأس هذا الشبكات شبكة يمن موبايل.