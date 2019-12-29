عاجل : في بشرى سارة لكل اصحاب المحلات التجارية ... السعودية تفاجئ المواطنين والمقمين وتعلن عن مكرمة كبرى لهذه الفئة "بيان"

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عدن - ياسمين التهامي - في خبر لاقي ابتهاج كافة المواطنيين والمقيميين بما فيهم اليمنيين يبدأ الأربعاء المقبل الموافق 1 يناير، تطبيق قرار مجلس الوزراء السعودية والذي يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة وفق شروط وضوابط معينة. وبحسب القرار، يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط التقدم إلى الأمانات والبلديات التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة. جديد "الخليج 365" Advertisements يذكر أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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