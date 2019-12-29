شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يدق طبول الحرب ولواء عسكري تابع لقوات الشرعيه يتحرك من مأرب واتفاق الرياض على المحك "تفاصيل صادمه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/29 الساعة 07:27 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال فضل الجعدي مساعد الامين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ان قيام ماسماه حزب الاصلاح بتحريك اللواء 161 مشاه من الجوف الى شبوة يعد اعلان للحرب وانقلاب صريح وواضح على اتفاق الرياض.

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واكد الجعدي : إن الجنوب بإبنائه ومقاومته ومجلسه الانتقالي يبذلون اقصى درجات الصبر لإنجاح اتفاق الرياض وأقصى درجات التحمل لنجاح السعودية في مساعيها بلجم الاصوات النشاز وقطع دابر أدوات التعطيل والعرقلة . ويرى مراقبون أن مايجري في شبوه انقلابا على اتفاق الرياض قد يؤدي إلى اندلاع حرب طاحنة من جديد لن يوقفها أحد وقد تمتد لتشمل عدة محافظات أخرى .

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