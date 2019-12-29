شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يتساقطون كأوراق الخريف مابين قتلى وصرعى وجثثهم تتناثر فوق الرمال و تملأ المستشفيات وفرار جماعي بالمئات "تفاصيل 700صريع واكثر من 1000فروا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/29 الساعة 08:21 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، السبت، إن مليشيا الحوثي تكبدت أكثر من سبعمائة قتيل وجريح في الساحل الغربي خلال شهر نوفمبر الماضي. مشيداً بأبطال “المقاومة الوطنية وألوية العمالقة وأبطال تهامة في كل جبهات الساحل الغربي”. وأشرف العميد طارق صالح، السبت 28 ديسمبر 2019، على تخريج دفعة جديدة من قوات حراس الجمهورية تخصص مدفعية. وتعهد قائد حراس الجمهورية باستمرار المعركة ضد المليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن. وقال: نحن هنا في الساحل الغربي، في القوات المشتركة؛ من حراس الجمهورية، وألوية العمالقة، وأبطال تهامة الأشاوس، نعاهد الشعب أن معركتنا مستمرة ضد الكهنوت، مهما أوقفنا اتفاق ستوكهولوم”. وأضاف: هم (الحوثيون) كل يوم يرتكبون اختراقات، لكنهم يجرون أذيال الخيبة وراءهم، وجثثهم وجرحاهم تملأ المستشفيات؛ في باجل والحديدة وصنعاء”. وقال مخاطباً الدفعة: “نستقبلكم اليوم مع استقبال العام الجديد، وإن شاء الله يكون عام النصر وعام الخير وعام البركة على اليمن، نستبشر بوصولكم بعد انتهائكم من الدورات التخصصية، وإن شاء الله الدفعة الثانية بعدكم في طريقها إلى التدريب، أسلحتكم موجودة وسيتم التمرين النهائي عليها”. مؤكداً: “الميدان سيكون المحك الرئيسي”.



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