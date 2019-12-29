شكرا لقرائتكم خبر عن جواس يرعب بن بريك بهجوم لاذع ويمسح فيه الارض .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/29 الساعة 08:49 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر اللواء " جواس " تغريدة على حسابه الشخصي بشبكة " تويتر" علق فيه على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه " هاني بن بريك " محاطا بالفتيات في حفله ماجنة بلندن.

" اليمني اليوم " ينشر نص التغريدة : " بالنسبة لنا لانعد ما قام به هاني جرم ولكن نريد ان نجري دارسه لمثل هكذا شخصية دينية استطاع المال السياسي جرها الى مستنقع سبق وان كانت تحذر الناس وتعض من الوقوع فيه هانحن اذ نشاهد الرجل يحفز على ماكان يصفة بالفجور ومعصية الرب ذات يوم ..لابد من دراسة" .

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