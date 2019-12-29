اخيرا : الغاء فوري لقرار الحظر وتنسيق بين بنك صنعاء وعدن.. الإعلان عن رؤية اقتصادية لحل أزمة حظر تداول العملة الوطنية الجديدة

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عدن - ياسمين التهامي - الفنان أحمد السنيدار : يظهر مجددا بهيئة مغايرة .. ووزير الثقافة يتعهد بتسوية مشكلة اقامته بالقاهرة (صورة) المجلس الانتقالي يحمل هذه الجهة مسئولية استهداف العرض العسكري بالضالع رسالة هامة وعاجلة الى معين عبد الملك .. تتحدث عن مصير مؤسف لقيمة العملة الجديدة خلال أسابيع معدودة صدمة للجنوبيين..مراهقة جنوبية في غاية الحسن والجمال تتعرض لعمل فاضح ومحرم شرعا من شاب هائج وعندما تدخل اقاربها لانقاذها وقعت الكارثة التي لم يتوقعها أحد

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