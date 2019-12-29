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عدن - ياسمين التهامي - شاهدوا كيف كان مصيره اليوم وصدم الملايين ... هل تذكرون الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي الذي اختفى قبل أشهر؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة الداعية السعودي المعروف محمد العريفي. ونشرت مواقع إخبارية مغمورة، عناوين تتحدث عن وفاة الشيخ العريفي عن عمر يناهز الـ49 عاما، دون ذكر الأسباب. جديد اب برس : Advertisements إلا أن أيا من المقربين من الداعية الشهير، أو أقاربه، لم يذكروا الخبر، أو يعلقوا عليه. ونفى ناشطون صحة الأنباء، قائلين إن الشيخ العريفي يتمتع بصحية وعافية، سوى أنه مبتعد بشكل كامل عن الظهور الإعلامي. ومنذ أيار/ مايو الماضي، لم ينشط حساب العريفي عبر موقع تويتر (متابع من قبل 20 مليونا). وراجت أنباء خلال الشهور الماضية عن منع العريفي من الخطابة، والظهور الإعلامي بقرار من ولي العهد محمد بن سلمان، الذي شن حملة اعتقالات كبيرة طالت دعاة بارزين. وأشيع أن السلطات اعتقلت أحد أبناء الشيخ العريفي، علما بأنه (العريفي) اعتقل عدة مرات لفترات قصيرة خلال السنوات الماضية.

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