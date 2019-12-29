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عدن - ياسمين التهامي - (حصيلة أولية + أسماء الضحايا) ... قصف جوي على عرض عسكري للمجلس الانتقالي جنوب اليمن

كشفت مصادر محلية، عن سقوط قتلى وجرحى قبل قليل، إثر انفجار نتيجة صاروخ جوي استهدف حفل مجندين في حرس المنشآت، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة الضالع .

وقال مصدر محلي ان انفجار وصفه بالـ “عنيف” استهدف قبل لحظات تجمعا لمتدربين عسكريين جدد من حرس المنشآت التابع للانتقالي كانوا ينوون اقامة احتفالية تخرج في ملعب الصمود بمدينة الضالع.

جديد اب برس :

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كشفت مصادر طبية وميدانية، عن أسماء بعض الضحايا الذين تم التعرف عليهم حتى الآن، جراء الاستهداف الحوثي لحفل تخريج عسكريين من حرس المنشئات، تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، بملعب الصمود في محافظة الضالع.

“إب برس” تحصل على بعض الأسماء، ويعيد نشرها:

القتلى:

1-سيف صالح ناصر نويصر

2-عماد علي قشنم

3-عبدالجبار قاسم صالح لصور

الجرحى:

1-محسن عبدالله محسن

2-غسان الشيبة

3-نبيل احمد علي الشوذبي.