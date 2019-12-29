شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" لحظة استهداف العرض العسكري للمجلس الانتقالي في الضالع بضربة جوية! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل استهداف ارهابي للخريجيين جنوبيين في الضالع الله يرحمهم ويشفي الجرحا وحسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون Advertisements عاجل استهداف ارهابي للخريجيين جنوبيين في الضالع الله يرحمهم ويشفي الجرحا وحسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/2ZYMGumw2T — هادي بن علي العولقي (@al_aulaqi) December 29, 2019 31 عاجل استهداف ارهابي للخريجيين جنوبيين في الضالع الله يرحمهم ويشفي الجرحا وحسبنا الله ونعم الوكيل انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/2ZYMGumw2T — هادي بن علي العولقي (@al_aulaqi) December 29, 2019 Twitter Ads info and privacy

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