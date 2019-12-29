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عدن - ياسمين التهامي - شاهدوا كيف كان مصيره اليوم ... هل تذكرون الشاب اليمني الذي طعن أفراد الفرقة الاستعراضية في موسم الرياض

أصدرت المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، أحكاما ابتدائية بالإعدام والسجن بحق منفذي هجوم الطعن الذي استهدف فرقة استعراضية في حديقة الملك عبدالله بمنطقة ”الملز“ خلال موسم الرياض. وقضت المحكمة السعودية في حكمها الابتدائي بقتل مرتكب الهجوم على الفرقة الاستعراضية وسجن المتهم الثاني الذي قدم له المساعدة وتستر عليه في القضية 12 عاما و6 أشهر. جديد اب برس : Advertisements وكانت شرطة الرياض قد أعلنت عقب الهجوم أن منفذه وافد يمني الجنسية يدعى عماد عبدالقوي ثعبان المنصوري ويبلغ من العمر 33 عاما، ويعمل في قطاع الإنشاءات، تحت مسمى ”عامل معماري“. وفي أعقاب الحادث، قالت الحكومة الإسبانية إن الفنانين الذين تعرضوا للهجوم بالسكين في الرياض، خلال عرض موسيقي في حديقة عامة، هم 4 من مواطنيها.

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