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صنعاء - ياسمين الخيامي - صدم مليار مسلم..معلم سعودي يهز المملكة من اقصاها الى اقصاها ويصعق الجميع بأمر اشد من الكفر والالحاد والزندقة ( لن تصدق ماذا فعل هذا المعلم الفاسق )

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