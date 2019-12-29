وزارة الصحة تدشن حملة تحصين لأكثر من 5 مليون طفلاً في عموم محافظات البلاد

دشنت وزارة الصحة اليمنية من العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، انطلاق الجولة الأول? الاحترازية للتحصين ضد شلل الأطفال إيذاناً ببدء الحملة بعموم محافظات الجمهورية.

وتستمر الحملة ثلاثة أيام تستهدف خلالها تحصين 5 مليون و 70 ألف و 991 طفلاً وطفلة ما دون الخامسة من العمر حتى لمن سبق تحصينهم.

كما ستعمل الفرق الصحية البالغ عددها 21 ألف و 263 فرقة ثابتة ومتحركة عل? تحقيق زيارات لنحو 3 مليون و 566 ألف و 831 منزلاً بواسطة كادر صحي يفوق 39 ألف و 829 كادراً يُضاف إليهم عدد من مشرفي الميدان والمديريات والمحافظات.

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وأشاد وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي بالدعم المقدم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف وحلف اللقاح والبنك الدولي .

وأشار إل? أن الحملة احترازية لتحصين الأطفال والحفاظ عل? اليمن خالية من شلل الأطفال كما سبق وأن تم الإعلان عن خلوها من هذا المرض منذ عام 2006م ..

ودعا جميع الأهالي والشخصيات المؤثرة إل? التفاعل الايجابي مع فرق التحصين لتحقيق أعل? نسبة تغطية للأطفال.



