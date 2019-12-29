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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدبيش يوضح حقيقة ما جرى بين المقاومة الوطنية ومقاومة الزرانيق بالساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الخليج 365
كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، حقيقة ما جرى بين المقاومة الوطنية ومقاومة الزرانيق في الساحل الغربي .
وقال الدبيش في تصريح صحفي حصل (الخليج 365) على نسخة منه، "برزت في الآونة الأخيرة إشاعات ومنشورات تحريضية تكتبها أقلام مدفوعة الأجر المسبق، والهدف منها النيل مما حققه أبطال القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي وآخرها نشر إشاعة خلاف بين أبطال مقاومة الزرانيق وأبطال المقاومة الوطنية حول عملية استلام وتسليم مواقع في الجبهة، فكذب الإشاعات التي يسعى الذباب الإلكتروني نشرها لن يحقق أهدافها" .
وأشار إلى أن تلك الأقلام حاولت بالأمس الإصطياد في الماء العكر بخلق خلافات مع ألوية العمالقة ولكنها تبخرت ولم تحقق ما أراده أعداء النجاح وأعداء الوطن .
وأوضح أن ما حدث بين قوات الزرانيق واللواء الرابع مقاومة وطنية هي عملية استلام وتسليم بحسب طلب لواء الزرانيق بعد بلاغ عملياتي ..مؤكداً أنه لا صحة لما يشاع ممن يريدون الإصطياد في الماء العكر .
وأضاف أن لُحمة القوات المشتركة أصبحت قوية وأكبر مما يتصور الواهمون الذين يظنون أنهم بمنشوراتهم الكاذبة يستطيعون إيجاد فراغ أو شق صف القوات المشتركة .
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