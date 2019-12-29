ماذا قال رئيس الوزراء بشأن جريمة الميليشيات بحق المدنيين في الضالع ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

عدن - الخليج 365

ترحم رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك على أرواح شهداء الحادث الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإيرانية وأستهدف ميدان الصمود بمدينة الضالع، واطلع على إحصائية أولية لعدد الشهداء والجرحى بينهم مدنيين.



وجدد رئيس الوزراء التاكيد على ان تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومساندة قوات الجيش والمقاومة لتحقيق النصر الناجز في استكمال انهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا هي وحدها الكفيلة بوضع حد للأعمال الاجرامية والارهابية لهذه الميليشيات التي لا تعترف بالسلام او الحلول السياسية وتثبت يوما بعد اخر انها مجرد أدوات ووكلاء لمشروع نظام ملالي طهران في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصالات اجراها رئيس الوزراء مع محافظ الضالع اللواء على مقبل صالح ومدير امن محافظة الضالع العميد عدلان صالح الحتس، لمتابعة الاستهداف الاجرامي من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، لميدان الصمود بمدينة الضالع، واطلع على إحصائية أولية لعدد الشهداء والجرحى بينهم مدنيين.

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وتقدم رئيس الوزراء بالتعازي والمواساة لجميع ذوي الشهداء وأسرهم، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، موجها الوزارات والجهات المعنية بتقديم كل اشكال الدعم لإسناد جهود السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية للتعامل مع تبعات هذا الحادث الاجرامي.

وشدد رئيس الوزراء على إن دعم الدولة ومؤسساتها بموجب اتفاق الرياض والتفاف الجميع تحت مظلة الشرعية الدستورية، سيكون لها الأثر الفاعل وبإسناد اخوي صادق من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم ايرانيا، ووضع حد لهذه المعاناة الكارثية التي يعيشها الشعب اليمني على امتداد الوطن.. مشيرا إلى ان المليشيات المارقة لا يمكن لها ان تنشد السلام مما يحتم على شعبنا التصدي لممارساتها وافعالها الاجرامية والأثمة لتحرير كامل تراب الوطن من شرورها.

وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن ثقته ان مثل هذه الاعمال الاجرامية لن تكسر عزيمة الابطال الميامين في جبهة الضالع وستزيدهم اصرارا على تطهير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة المليشيات الحوثية الانقلابية.

بدوره، وضع محافظ الضالع ومدير امن محافظة الضالع، رئيس الوزراء امام تفاصيل ما حدث والإجراءات العسكرية التي تم اتخاذها والجهود الصحية والاسعافية القائمة، اضافة إلى الخطط الكفيلة بمنع تكرار ما حدث.. وأكدا الالتزام بالتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لرفع الجاهزية وافشال مخطط الانقلابيين الحوثيين في عمليات التصعيد بالتزامن مع الهزائم الميدانية التي يتلقونها في مختلف الجبهات.