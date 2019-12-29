تدشين غرس 400 شتلة لأشجار الزِّينة في لحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - وكالات

دشن محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد عبد الله تُركي، اليوم الأحد غرس 400 شتلة من أشجار الزِّينة في امتداد شارع الفِيُوش ــ صَبِر بمديرية تُبَن بالمحافظة على الطريق العام الدولي عدن ــ لحج.



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تم ذلك بحضور وكيل المحافظة صلاح الدَّاؤُودِي والمدير العام للشرطة بالمحافظة العميد الركن صالح الجُنَيدِي .

وخلال التدشين، أشاد المحافظ تركي بجهود فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بالمحافظة، التي أثمرت بإنجازه مشروع زرع أشجار الزِّينة بغية استعادة المظهر الجمالي الحضاري البديع الذي اُشتُهِرَت به محافظة لحج الخضراء على مر العصور .. مؤكداً دعم السلطة المحلية بالمحافظة لمثل هذه البرامج الرونقية الأخَّاذة التي لها كذلك مردوداتها البيئية الصحية على الإنسان .

من جانبه قال المدير العام لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة لحج المهندس فتحي عبد الله الصُّعُو : "إنَّ هذا المشروع الحيوي يأتي ضمن خطط فرع الهيئة بالمحافظة المكرَّسة للعام 2020 م لتحسين منظر المدينة .. موضحا أنَّ الأشجار التي تمَّ غرسها لزينة مدخل لحج الجنوبي من عدن تسمى بـ " الدَّمَس "، " الكونوكارپُوس"، و هي أشجار مُستديمة الخضرة و سريعة النمو و زاهية الخضرة طوال العام ، و تتحمَّل المُناخ الجاف و الحرارة العالية صيفاً و البرودة شتاءً .