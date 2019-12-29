مأرب .. تدشين برنامج تأهيل علمي لـ 1500 شابا وشابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

دشنت وزارة الشباب والرياضة في محافظة مأرب مشروع التأهيل العلمي للشباب في اللغة الإنجليزية الذي تنفذه عبر جامعة إقليم سبأ ومكتب الوزارة بالمحافظة والذي يستهدف 1500 شابا وشابة.



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وأشار وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشباب، الدكتور، منير لمع، الى ان هذا المشروع يأتي في اطار توجهات قطاع الشباب في الوزارة وبدعم ورعاية من الوزير نائف البكري، لإعطاء الأولوية لقضايا التدريب والتأهيل العلمي والثقافي والرياضي للشباب في مختلف محافظات الجمهورية، في اطار البرامج الهادفة الى رعاية الشباب والاهتمام بهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم وبنائهم بدنيا وعقليا بناء صحيحا وسليما.

وأضاف ان المشروع التأهيلي للشباب في مأرب في مجال اللغة الإنجليزية سيعمل على عملية التأهيل للمستهدفين من خلال 50 دورة تدريبية ستنفذ من قبل الجامعة خلال العام 2020م وبالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة.

من جانبه اشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال الى مستوى التعاون والتنسيق بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة ممثلة بمكتبها في المحافظة، والشراكة الفاعلة في تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية في المجالات الرياضية والثقافية والعلمية التي تسهم في تنمية مواهب الطلاب وقدراتهم.