الكثيري يفتتح ويتفقد عدد من المشاريع الخدمية بمديرية سيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش اليوم مشروع بناء الدور الاول بمعهد العلوم الصحية بسيئون وترميم سكن طلاب المعهد بكلفة ٨٥ مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمديرية. ويتضمن المشروع ٣ قاعات دراسية ومعمل حاسوب وقاعة كبرى و مكاتب ادارية . Advertisements وفي سياق اخر افتتح الكثيري ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري قاعتي مركز العلاج الطبيعي بكلية التربية البدنية والرياضية لجامعة سيئون والتي ستسهم في تدريب الطلاب الى جانب تقديم خدمات العلاج الطبيعي للمجتمع المحلي. و تفقد الوكيل ورئيس الجامعة مشروع تجهيز قاعتين بالاستاد الرياضي بسيئون و الخاصة بكلية التربية البدنية والرياضية مموله من السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت " حصة مبيعات النفط " . و تتسع القاعتين لحوالي 80 طالبا. كما اطلع وكيل محافظة حضرموت على سير الاعمال الجارية بالطريق الداخلي الرابط ما بين شارع الرئاسة إلى الخط السريع "ساقية أنيسة" والبالغ طوله كيلو ونصف بشكل مزدوج، و بنسبة انجاز بلغت حوالي 60 % . و اطلع الوكيل على سير اعمال التوسعة للمدخل الشرقي لمدينة سيئون .

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