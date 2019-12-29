لجنة حقوقية مشتركة تزور سجني الشرطة العسكرية والإستخبارات في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

زارت لجنة مشتركة من مكتب النائب العام واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، اليوم سجني فرع الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية بمأرب .



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وتأتي الزيارة في إطار مهمة اللجنة للتفتيش على السجون واماكن الاحتجاز والتوقيف والاطلاع على اوضاعها ومدى ملائمتها للشروط الانسانية والقانونية والوقوف على قضايا واحوال نزلائها ومشروعية حجزهم واحتجازهم وتطابق الاجراءات مع القوانين المعتمدة.

وبحسب وكالة سبأ، فإن اللجنة المشتركة التي تضم رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام المحامي العام مهدي فصيع والقائم بأعمال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب القاضي جمال شيخ، وممثل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان الدكتور محمد طليان ، قد استهلت جولتها اليوم بزيارة تفقدية الى مبنى مجمع النيابات الابتدائية والجزائية والاستئنافية بمأرب، واستمعت الى إيضاحات من رئيس النيابة الاستئنافية القاضي عارف المخلافي عن سير القضايا والاجراءات القضائية المتبعة والإحصائيات بعدد القضايا الواردة والمنظورة في النيابة الاستئنافية وأعداد الموقوفين على ذمة القضايا طبقا للقانون.

وستواصل اللجنة زياراتها لبقية السجون واماكن الاحتجاز والتوقيف في الايام المقبلة وسترفع تقريرها عن الزيارة للنائب العام فور اكتمال مهمتها.