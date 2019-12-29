تدشين دورة تعليمية في نهج القراءة المبكرة في عدد من مدارس المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المهرة دشن وكيل محافظة المهرة، مختار الجعفري، الدورة التعليمية في نهج القراءة المبكرة في عدد من مدارس المحافظة.

Advertisements وخلال التدشين قال الجعفري، إن مثل هذه الدورات تخلق أفكارا جديدة لتحفيز الطلاب والطالبات لاستيعاب المفاهيم والدروس في مختلف المواد الدراسية. وأشار إلى أن إنشاء صندوق التنمية البشرية سهل للطلاب مواصلة الدراسة في الداخل والخارج.

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