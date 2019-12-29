بلادنا تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف العاصمة الصومالية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - عدن ادانت وزارة الخارجية اليمنية بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.

وجددت الوزارة موقف اليمن الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصورة.. متقدمة بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق والى ذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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