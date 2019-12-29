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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحامد يناقش تفعيل عمل المحاكم في محافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
الخليج 365 - أبين
ناقش اجتماع موسع برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي الحامد اليوم، تفعيل عمل ونشاط المحاكم.
وأكد الحامد في الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة استئناف المحافظة قيصر العيدروس، ورؤساء المحاكم الابتدائية ومدراء عموم المديريات، أهمية دور القضاء في نشر العدل، داعيا الى التنسيق المشتركة بين القضاء والنيابة والأمن.
من جانبه اشار رئيس نيابة الاستئناف الى ضرورة تعزيز دور ومكانة القضاء، وتفعيل مجمل النشاط القضائي وفي المقدمة خطة العمل القضائي لعام ١٤٤١هـ، لافتا الى الظروف التي مرت بها المحافظة في الفترة الماضية التي اثرت على سير النشاط القضائي.
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