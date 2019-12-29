اخبار الخليج / اخبار اليمن

محافظ تعز يرأس اجتماعا للمكتب التنفيذي للشمايتين

0 نشر
اليمن العربي - تعز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يرأس اجتماعا للمكتب التنفيذي للشمايتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

محافظ تعز يرأس اجتماعا للمكتب التنفيذي للشمايتين

الخليج 365 - تعز

ترأس محافظ تعز نبيل شمسان اليوم الاحد اجتماعا للمكتب التنفيذي بمديرية الشمايتين بحضور وكيل المحافظة محمد الصنوي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة لمناقشة الاوضاع الخدمية في المديرية.

Advertisements

 

وأكد المحافظ على تطوير الاداء في المديرية وتثبيت الامن والاستقرار ورفع مستوى الخدمات خصوصا وان هناك مشاريع نفذتها السلطة المحلية وفي مقدمتها دعم مركز المعلومات في فرع جامعة تعز بالتربة وكذلك المكتبة وعدد من الاحتياجات التي تؤهلها لتكون جامعة مستقلة وكذلك افتتاح مركز الطوارئ التوليدية كواحد من أفضل مراكز الولادة بمستشفى خليفة وقسم الحميات لمكافحة انتشار الاوبئة ومنها حمى الضنك ومختلف الحميات والكوليرا.

 

وأشار الى أن هناك منظومة مشاريع وخطط تهدف الى تحسين الخدمات للمواطنين في المحافظة بشكل عام ويجري حاليا التنسيق لاجلها بحيث يتم تنفيذها وفق أحدث الامكانيات التي تلبي احتياجات المحافظة في الجوانب التعليمية والنظافة ومكافحة الاوبئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ تعز يرأس اجتماعا للمكتب التنفيذي للشمايتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا