محافظ تعز يرأس اجتماعا للمكتب التنفيذي للشمايتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - تعز

ترأس محافظ تعز نبيل شمسان اليوم الاحد اجتماعا للمكتب التنفيذي بمديرية الشمايتين بحضور وكيل المحافظة محمد الصنوي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة لمناقشة الاوضاع الخدمية في المديرية.

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وأكد المحافظ على تطوير الاداء في المديرية وتثبيت الامن والاستقرار ورفع مستوى الخدمات خصوصا وان هناك مشاريع نفذتها السلطة المحلية وفي مقدمتها دعم مركز المعلومات في فرع جامعة تعز بالتربة وكذلك المكتبة وعدد من الاحتياجات التي تؤهلها لتكون جامعة مستقلة وكذلك افتتاح مركز الطوارئ التوليدية كواحد من أفضل مراكز الولادة بمستشفى خليفة وقسم الحميات لمكافحة انتشار الاوبئة ومنها حمى الضنك ومختلف الحميات والكوليرا.

وأشار الى أن هناك منظومة مشاريع وخطط تهدف الى تحسين الخدمات للمواطنين في المحافظة بشكل عام ويجري حاليا التنسيق لاجلها بحيث يتم تنفيذها وفق أحدث الامكانيات التي تلبي احتياجات المحافظة في الجوانب التعليمية والنظافة ومكافحة الاوبئة.