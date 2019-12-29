شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية لمعلمات محو الأمية في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - شبوة نظمت فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمكلا، وإدارة محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة شبوة، اليوم، دورة تدريبية لـ40 معلمة من معلمات محو الأمنية في مدينة عتق.

وأشاد الوكيل المساعد سالم الأحمدي، بالدور التنموي المتميز الذي يلعبه الصندوق الاجتماعي، في مختلف المجالات الخدمية والتنموية ، مشيرا إلى أهمية هذه الدورة في تطوير قدرات معلمات صفوف محو الأمية في مجالي التغذية والصحة الإنجابية ضمن مشروع تدريب معلمات محو الأمية بمحافظتي شبوة والمهرة ومديريات الوادي والصحراء.

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