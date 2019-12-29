السعيدي يذشن توزيع 2500 حقيبة صحية للنازحين بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - سيئون دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي اليوم، بسيئون، توزيع 2500 حقيبة صحية للنازحين بوادي حضرموت ومحافظة مأرب، بدعم من المنظمة المرأة العربية وتنفيذ مؤسسة بسمة لتنمية المرأة والطفل.

واكد السعيدي حرص السلطة المحلية بوادي حضرموت، على الاهتمام بالنازحين من خلال التنسيق مع المكاتب الوزارية لتقديم المعونات والخدمات، مشيداً بجهود مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي، في تنفيذ المشروع.

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