البيضاء ترفض منع الحوثي اقامة دورة تدريبية حول تعليم الفتاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

نظمت بمحافظة البيضاء ،اليوم، وقفة احتجاجية نسوية رفضاً لممارسات المليشيات الحوثية ومنع اقامة دورة تدريبية حول تعليم الفتاة بالمحافظة.

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وعبرت المحتجات في الوقفة عن رفضهن لما تقوم به المليشيات الإنقلابية من ممارسات تعسفية متطرفة بحق المعلمات والمتدربات بالمحافظة ومنعهن من تلقي المهارات والمعارف في البرامج والدورات التدريبية التي تساعد في العمل على محو الأمية وتشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم .

وكان أحد مشرفي المليشيا الحوثية ،اقدم اليوم على اقتحام المعهد العالي للمعلمين بمدينة البيضاء بعدد من المسلحين واطقم عسكرية، ومنع اقامة دورة تدريبية للمثقفات المجتمعيات حول تمويل الفتاة، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية.