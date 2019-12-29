تدشين دورة تدريبية بمجال التخطيط الاستراتيجي في سقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سقطرى دشن محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، دورة تدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي لعدد من القيادات ومدراء عموم المكاتب التنفيذية بمحافظة سقطرى.، نظمتها جمعية سقطرى.

Advertisements وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات ومعارف في التخطيط الاستراتيجي وتحديد الاحتياجات وكيفية وضع الخطط المستجيبة لها. وأكد محروس، على أهمية إقامة مثل هذه الدورات في مجال بناء قدرات القيادات الإدارية في السلطة المحلية.. حاثاً المشاركين على الاستفادة من مخرجات الدورة وتطبيق ما تلقوه من مفاهيم في الواقع العملي.

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