ألغام الميليشيات تحصد أرواح 484 مدنياً في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال المرصد اليمني للألغام أن 484 مدنياً قتلوا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة تعز منذ عام 2015.



وقال المرصد الحقوقي المعني بتوثيق ضحايا الألغام في ‎‎‎اليمن، في إحصائية حديثة، إن محافظة تعز أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، ما تسبب في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية، وموجة نزوح كبيرة للسكان.

وأضاف أن ضحايا الألغام في محافظة تعز منذ 2015 وحتى اليوم بلغوا 484 قتيلاً مدنياً، توزعوا بين 162 طفلاً و117 من النساء و 205 من الرجال.

Advertisements

وأشارت الإحصائية إلى تعرض 1245 آخرين لإصابات وتشوهات وإعاقات، منهم 287 طفلاً و193 امرأة و 765 رجلاً.

ولفت المرصد إلى أن الحوثيين استخدموا في تعز تقنيات حديثة من الألغام ذات شظايا تعمل بالمتحسسات الضوئية والكهربائية الحرارية.

وقال إن 18 مديرية من أصل 23 مديرية في محافظة تعز ملوثة بالألغام.

وحسب تقارير حقوقية، فإن تعز تحتل المرتبة الأولى في قائمة قتلى وجرحى الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في أوقات سابقة في ضواحي المدينة ومديريات المحافظة المحررة.