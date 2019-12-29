- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط ثلاثة حوثيين متورطين في الهجوم الإرهابي على الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلنت قوات الحزام الأمني في الضالع القبض على 3 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بالقرب من موقع الحادث الإرهابي الذي إستهدف عرض عسكري في محافظة الضالع .
وأكدت قوات الحزام الأمني العثور على رسائل تثبت إدانتهم في تفجير اليوم، فيما تستمر التحقيقات مع عناصر ميليشيات الحوثي الذين قُبض عليهم في الضالع.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي لمحور الضالع العسكري، أن حصيلة الإستهداف الحوثي إلى الان 7 شهداء بينهم ثلاثة أطفال و 28 جريح ، أغلبهم مدنيين تابعين للجهة المنظمة للحفل كانوا يقوموا برفع الأجهزة والوسائل التنظيمية لحظة سقوط الصاروخ.
وأضاف المتحدث الرسمي للمحور، أن الحفل انتهى قبل سقوط الصاروخ بنصف ساعة بعد مغادرة المجندين والقادة مكان العرض.
وأكد المتحدث الرسمي، أن المليشيات الحوثية الإيرانية فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة من هذا الإستهداف بقدر ما أزهقت أرواح المدنيين العزل.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ثلاثة حوثيين متورطين في الهجوم الإرهابي على الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.