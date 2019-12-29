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الوليدي يدشن حملة التحصين ضد شلل الأطفال في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الوليدي يدشن حملة التحصين ضد شلل الأطفال في اليمن

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل وزارة الصحة والسكان لقطاع الرعاية الاولية الدكتور علي الوليدي اليوم، الجولة الأولى الاحترازية للتحصين ضد شلل الأطفال، التي تستمر ثلاثة ايام في عموم المحافظات.

 

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وقال الوليدي ان الحملة تستهدف تحصين 5 مليون و 70الف و991 طفل وطفله من عمر يوم الی مادون الخامسة من العمر في عموم محافظات الجمهورية بما فيها المحافطات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين .. مشيرا الی ان الفرق تستهدف تحقيق زيارات من منزل الی منزل لاكثر من 3مليون و565 الفاو831 منزل.

 

ولفت الوليدي الی ان الكادر الصحي المشارك بالحملة ،سيعمل علی تنفيذ الحملة بقوام بشري يفوق 39 الف و829 كادر موزع علی 21 الف 262 فرقه منها 2698 فرقه ثابته و18 الف و568 فرقه متحركه يشرف عليهم مشرفين بالمديريات والمحافظات.

 

ودعا وكيل وزارة الصحة، ائمة وخطباء المساجد والفعاليات الاجتماعية الاخری الی الاسهام في انجاح الحملة وتحصين الاطفال ووقايتهم من مرض شلل الاطفال الفتاك.

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