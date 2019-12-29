رئيس الوزراء يبحث مع شؤون اللاجئين التنسيق المشترك بين الجانبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365

بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن جاكلين بارليفليت، جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين الحكومة والمفوضية الأممية في مختلف المجالات المتعلقة بالاستجابة لتلبية احتياجات اللاجئين في اليمن وتحسين الأوضاع الإنسانية للنازحين جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.



وأستعرض اللقاء البرامج والتدخلات الإنسانية التي تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالشراكة مع الحكومة لتقديم الدعم المنقذ للحياة والحماية والإغاثة الأساسية للاجئين والنازحين وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الطارئة لها في مجالات التعليم، والإيواء والمياه والصرف الصحي والاصحاح البيئي، إضافة الى اتاحة سبل العيش للنازحين من خلال التأهيل والتدريب وتبني مشاريع مدرة للربح.

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وتطرق اللقاء الى الخطط والبرامج المستقبلية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليات تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية في مجال المساعدة الإنسانية للنازحين واللاجئين, وتجاوز الإشكاليات التي تواجه المفوضية الأممية, وتخصيص أراض لإقامة مخيمات النازحين .

وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء، عن تقدير الحكومة للدور الإنساني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن .. مؤكدا الحرص على تعزيز الشراكة مع المنظمة من اجل تحسين ظروف النازحين واللاجئين في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى أهمية التركيز على المشاريع والتدخلات التي من شأنها اتاحة سبل العيش للنازحين وتعزيز القدرة على التكيف والاعتماد على الذات.. لافتا إلى التحديات الإضافية التي يواجهها اليمن في ظل الوضع الراهن بسبب استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

بدورها، أكدت مدير مكتب المفوضية السامية للاجئين في عدن، الحرص على تعزيز الشراكة والتنسيق مع الحكومة ومؤسساتها لتنفيذ تدخلاتها الإنسانية.. منوهة بجوانب الدعم والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لإنجاح عمل المفوضية وانشطتها وبرامجها ومشاريعها.