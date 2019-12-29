شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : هذا مايحدث الان في العاصمة السعودية " الرياض" والرعب والهلع يعم المواطنيين والمتحدث الرسمي يحذر جميع السكان ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، اليوم الأحد، حقيقة حدوث هزة شرق العاصمة الرياض، نافيًا هذا الأمر.

وأكد طارق أبا الخيل، أن المرصد الوطني دوره هو متابعة ورصد الهزات الأرضية، وأنه ليس بالضرورة أن ما شعر به البعض هي عبارة عن هزة أرضية زلزالية؛ لافتًا إلى أن لهيئة المساحة الجيولوجية 18 مرصداً تعمل في الرياض.

جديد "الخليج 365"

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وأوضح أن جميعها تستطيع رصد أي هزة تحدث؛ مشيرًا إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة حتى في أيام الأعياد والإجازات؛ داعيًا المواطنين والمقيمين لعدم الانجراف خلف الشائعات.