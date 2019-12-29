شكرا لقرائتكم خبر عن فضحها عشيقها.. رسالة إباحية على “الواتس آب” تقود زوجة مصرية لحبل المشنقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسببت رسالة إباحية على تطبيق “واتس اب” بهاتف ربة منزل مصرية، في كشف جريمتها في حق زوجها، بعد أن وضعت له السم في طعامه من أجل أن يصفو لها الجو مع عشيقها.





وتقول الزوجة الخائنة بعد إلقاء القبض عليها، أن شقيق زوجها القتيل طلب منها صورة له تخليدًا لذكراه، فأعطته هاتفها يأخذ منه ما يشاء، وبينما الهاتف معه أرسل عشيقها رسالة لها على “الواتس” جاء فيها: “هنعيش سوا ونتقابل كل يوم بعد ما خلصنا من الزبون”، بحسب ما أورده موقع “صدى البلد” فما كان من شقيق الزوج إلا أن أخذ هاتف الزوجة وقدم بلاغ للشرطة ضدها، ليتم اكتشاف محادثات جنسية وصور ومقاطع فيديو إباحية للعشيقان، لتأمر النيابة بحبسها وعشيقها على ذمة التحقيقات

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