لجنة مشتركة تحقق في قضية تزور سجني الشرطة العسكرية والاستخبارات بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

اطلعت اللجنة المشتركة من مكتب النائب العام واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، على اوضاع سجني فرع الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية بمأرب في اطار مهمة اللجنة للتفتيش على السجون واماكن الاحتجاز والتوقيف والاطلاع على اوضاعها ومدى ملائمتها للشروط الانسانية والقانونية والوقوف على قضايا واحوال نزلائها ومشروعية حجزهم واحتجازهم وتطابق الاجراءات مع القوانين المعتمدة.

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وكانت اللجنة المشتركة التي تضم رئيس شعبة السجون بمكتب النائب العام المحامي العام مهدي فصيع والقائم بأعمال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب القاضي جمال شيخ، وممثل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان الدكتور محمد طليان ، قد استهلت جولتها اليوم بزيارة تفقدية الى مبنى مجمع النيابات الابتدائية والجزائية والاستئنافية بمأرب، واستمعت الى إيضاحات من رئيس النيابة الاستئنافية القاضي عارف المخلافي عن سير القضايا والاجراءات القضائية المتبعة والإحصائيات بعدد القضايا الواردة والمنظورة في النيابة الاستئنافية وأعداد الموقوفين على ذمة القضايا طبقا للقانون.

وستواصل اللجنة زياراتها لبقية السجون واماكن الاحتجاز والتوقيف في الايام المقبلة وسترفع تقريرها عن الزيارة للنائب العام فور اكتمال مهمتها.