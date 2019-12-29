شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة العربية تفاجئ الجميع وتنشر قبل قليل تفاصيل خطيرة عن الانفجار العنيف في الحفل العسكري "صور" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر “العربية” و”الحدث”، الأحد، بسقوط 7 قتلى، كحصيلة أولية، وعدد كبير من الجرحى، بتفجير استهدف حفل تخرج عسكريين في الضالع باليمن، فيما تحدثت الأنباء الأولية عن أن القتلى يتبعون قوات الحزام الأمني. وتحدثت أنباء غير مؤكدة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 9.
وأعلنت قوات الحزام الأمني في الضالع عن القبض على 3 من عناصر ميليشيا الحوثي بالقرب من التفجير، مؤكدة العثور على رسائل تثبت إدانتهم في تفجير اليوم.
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واتهمت مصادر يمنية الحوثيين بشنّ الهجوم الصاروخي على العرض العسكري في الضالع.
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