شاهد.. فيديو إباحي لفتاة وشاب يمارسان "الفعل المحرم" خلف مركبة بالشارع في " المملكة " يُشعل غضباً واسعاً!!

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عدن - ياسمين التهامي - أشعل مقطع فيديو إباحي لفتاة وشاب يمارسان الجنس في أحد الشوارع غضباً واسعاً في الأردن. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام الأردني إنه تمّ فتح تحقيق بعد تداول فيديو غير أخلاقي للتأكد من صحته وكان حدوثه والاشخصا الذين ظهروا خلاله لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.بحسب موقع “رؤيا” المحلي جديد "الخليج 365" Advertisements من جهته، طالب النائب في البرلمان الأردني خير أبوصعيليك وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بضبط كل من يسيء للدين الإسلامي والعادات والتقاليد الأردنية، وذلك في تعليقه على الفيديو الإباحي.

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