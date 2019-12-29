شكرا لقرائتكم خبر عن "حقيقة" اغتيال نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك بتوجيهات مباشرة من شيطان العرب ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/29 الساعة 05:44 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال السياسي اليمني ياسر اليماني إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أمر بالتخلص من هاني بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات، واغتياله باعتباره الصندوق الأسود له.

أخبار الخليج 365 الساخنه :

سري للغايه : فيديو واسماء وتفاصيل مرعبه عن مؤامرة اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح

صورة يظهر فيها قاهر الامارات وعبيدها تشعل شبكات التواصل الاجتماعي "صوره واسم "

Advertisements

صعق المتحدث الرسمي للقوات الحوثيين العميد يحيى سريع دول التحالف : عام 2020 سيكون عام الدفاع الجوي ولدينا 9 اهداف بالغة الاهمية في السعودية والإمارات

عاجل :زلزال مدمر سيضرب منطقة الخليج في اقرب وقت قادم"تفاصيل مرعبه"

شاهد .. تركي آل الشيخ ينشر فيديو لافتتاح الدراعة بحلتها الجديدة على أنغام الطبول والزغاريد

وأوضح “اليماني” في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر” أنّ: “محمد بن زايد يأمر بالتخلص من هاني بن بريك الصندوق الأسود والقاتل ومرتكب الجرائم في عدن كيف ومتى لا ندري ولكن اتركوها للأيام واحفظوا هذه التغريدة بإذن الله قضي الأمر المسألة مسأله وقت فقط دعونا نترقب”.

ومؤخرا كشفت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن بأن بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” يقف وراء تصفية 30 داعية في عدن، وكان أبرزهم الشيخ سمحان الراوي الذي قالت النيابة إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من بن بريك شخصياً وذلك أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين.