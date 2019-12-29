شكرا لقرائتكم خبر عن صورة يظهر فيها قاهر الامارات وعبيدها تشعل شبكات التواصل الاجتماعي "صوره واسم " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/29 الساعة 05:08 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نشر نشطاء عبر منصات شبكة التواصل الاجتماعي المختلفة صورة يظهر فيها قاهر الامارات وعبيدها حد قولهم. أخبار الخليج 365 الساخنه :

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