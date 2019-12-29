شكرا لقرائتكم خبر عن صعق المتحدث الرسمي للقوات الحوثيين العميد يحيى سريع دول التحالف : عام 2020 سيكون عام الدفاع الجوي ولدينا 9 اهداف بالغة الاهمية في السعودية والإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2019/12/29 الساعة 04:23 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن ‏‏‏‏‏المتحدث الرسمي للقوات المسلحة ​اليمن​ية في ​صنعاء​ العميد يحيى سريع، "الاستمرار في تعزيز القدرة الدفاعية لتحرير وتأمين اليمن ووقف العدوان ورفع الحصار، وفرض معادلات عسكرية جديدة تقوم على استراتيجيات الضربات المفاجئة، والرد بالمثل على عمليات العدو بما يتناسب مع كل عملية وحجمها وهدفها ونتائجها".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، اشار سريع، الى "رفع مستوى الرد على الجرائم التي تستهدف المواطنين بمن فيهم أهل جنوب البلاد وشرقها، والاستمرار بوقف ​إطلاق النار​ تجاه من ينسحب من المعركة ولا سيما إذا كان من المرتزقة، وتقسيم بنك أهداف ​القوات​ الى 3 مستويات بحسب الأهمية، و المستوى الأول 9 أهداف بالغة الأهمية 6 منها في ​السعودية​ و3 في ​الإمارات​"، لافتاً الى ان "عام 2020 سيكون عام الدفاع الجوي وعام النصر، ورفه الجهوزية التامة لتنفيذ مرحلة الوجع الكبير إذا ما أصدرت ​القيادة​ توجيهاتها القاضية بتنفيذها"، موضحاً الى ان "19 محافظة تعرضت لغارات الطيران خلال العام 2019، وبلغ إجمالي عدد الغارات خلال العام أكثر من 6534 غارة من بينها 3615 غارة على صعدة، اما العمليات العسكرية فبلغ عددها 1686 عملية".

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