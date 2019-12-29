شكرا لمتابعة خبر عن محكمة سعودية تحكم على يمني بالإعدام بتهمة طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض .. تفاصيل الحكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكما ابتدائيا بالقتل بحق "يمني" ارتكب الهجوم على فرقة استعراضية في الرياض، خلال إحدى الفعاليات ضمن موسم الرياض.

كما أصدرت المحكمة الجزائية -وفقا لقناة «الإخبارية»- حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض 12 عاما و6 أشهر.

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وجاء الحكم من المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل على مرتكب الهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة (سكين) على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض أثناء العرض بحديقة الملك عبدالله بمدينة الرياض وطعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن مما أدى لإصابتهم بجروح قطعية ، بسبب ترويع الناس وإحداث الفوضى والرعب في الحضور محاولا إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه في المملكة وتحريض الآخرين للقيام بأعمال إرهابية ضد الفعاليات بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، وتخطيطه ورصده ومتابعته مسبقة لفعاليات موسم الرياض المقامة بحديقة الملك عبدالله.

وكانت قد بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، في الرياض، قبل شهر الجلسة الأولى للنظر في قضية المتهمين في حادثة الطعن التي حصلت في حديقة الملك عبدالله بحي الملز في نوفمبر الماضي، لأحد الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، حيث تم عرض الدعوى على المتهمين وتم توكيل محامٍ لهم على نفقة وزارة العدل.

وكانت لائحة التهم التي وجهت للمتهم الأول:

هجومه الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية، وطعن أحد أفرادها وكذلك حارس أمن، ما أدى لإصابتهما بجروح قطعية، وإحداث الفوضى والرعب بين الحضور، محاولاً إرغام السلطات على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه، مع تحريض الآخرين على الامتناع عن القيام بأعمال الترفيه.

انضمامه إلى القاعدة يعتبر المتهم الأول، الذي يحمل الجنسية اليمنية، يدعى عماد عبدالقوي ثعبان المنصوري ويبلغ من العمر 33 عامًا، ويعمل في قطاع الإنشاءات، تحت مسمى عامل معماري , من ضمن عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، وكُلف من أحد قادة التنظيم بفعل العمل الإرهابي على مسرح حديقة الملك عبدالله، بعد عمل رصد وتخطيط للعملية، وسبق للمتهم الاشتراك مع التنظيم في القتال باليمن.

كما قام المتهم بتصوير نفسه ملثماً ويلقي قصيدة تتضمن تحريضاً ضد هيئة الترفيه من جواله وإرسالها للآخرين عبر واتساب.

من هو المتهم الثاني؟اشترك المتهم الثاني في القضية، بتستره على المتهم الأول، كما تستره عليه أثناء هجومه على ماكينة صرافة لأحد البنوك في السعودية، وإرسال أموالها إلى تنظيم القاعدة في اليمن.

كما كانت من ضمن تهمه اشتراكه في ترويج عملة ورقية مزيفة داخل المملكة، والنصب والاحتيال بالشروع في شراء سلاح من نوع رشاش بمبلغ مالي مقدارة 2500 ريال مزيف، أيضاً تستره على عملية متاجرة بالسلاح وعدم الإبلاغ عنها، مع دخوله المملكة بطريقة غير مشروعة.