شكرا لمتابعة خبر عن الناطق العسكري للحوثيين يعلن الاحصائيات العسكرية للعام 2019 ويتوعد بعلميات جديدة في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحوثيين يعلنون عن 6 أهداف في السعودية و3 في الإمارات على قائمة الاستهداف بن بريك يعلن تخليه عن السلفية وهذا ما قاله .. بعد سخرية وانتقاد لحضوره حفلة غنائية شاركن فيها راقصات محكمة سعودية تحكم على يمني بالإعدام بتهمة طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض .. تفاصيل الحكم أول حدث متوقع حدوثه العام 2020م بشأن العملة

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