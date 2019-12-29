مستشفيات الضالع توجه بالتبرع بالدم للمصابين إثر الاستهداف الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

الخليج 365 - الضالع

أصدرت مستشفيات الضالع اليوم الأحد، توجيهات لأبناء المدينة بصورة عاجلة.



ودعت المستشفيات أبناء المدينة بالتبرع بالدم للجرحى الذين سقطوا إثر التفجير الذي استهدف عرضًا عسكريًّا صباح اليوم في المدينة بشكل عاجل.

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وكان قد أكد المتحدث الرسمي لمحور الضالع العسكري، أن حصيلة الإستهداف الحوثي إلى الان 7 شهداء بينهم ثلاثة أطفال و 28 جريح ، أغلبهم مدنيين تابعين للجهة المنظمة للحفل كانوا يقوموا برفع الأجهزة والوسائل التنظيمية لحظة سقوط الصاروخ.

وأضاف المتحدث الرسمي للمحور، أن الحفل انتهى قبل سقوط الصاروخ بنصف ساعة بعد مغادرة المجندين والقادة مكان العرض.

وأكد المتحدث الرسمي، أن المليشيات الحوثية الإيرانية فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة من هذا الإستهداف بقدر ما أزهقت أرواح المدنيين العزل.