متحدث محور الضالع: المليشيات الحوثية الإيرانية فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 الخليج 365 - الضالع أكد المتحدث الرسمي لمحور الضالع العسكري، أن حصيلة الإستهداف الحوثي إلى الان 7 شهداء بينهم ثلاثة أطفال و 28 جريح ، أغلبهم مدنيين تابعين للجهة المنظمة للحفل كانوا يقوموا برفع الأجهزة والوسائل التنظيمية لحظة سقوط الصاروخ.

Advertisements وأضاف المتحدث الرسمي للمحور، أن الحفل انتهى قبل سقوط الصاروخ بنصف ساعة بعد مغادرة المجندين والقادة مكان العرض. وأكد المتحدث الرسمي، أن المليشيات الحوثية الإيرانية فشلت في تحقيق أهدافها المرجوة من هذا الإستهداف بقدر ما أزهقت أرواح المدنيين العزل.

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