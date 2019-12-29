شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفنانة “شيما الحاج” تثير الجدل بفيديو “وصلة رقص” جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سارعت الفنانة المصرية شيما الحاج بحذف مقطع فيديو لها تظهر فيه وهي ترقص على أنغام أغنية “أنت عارف ليه” لمواطنتها روبي.



وأثارت شيما جدلا واسعا بالفيديو الجديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، حيث تلقت العديد من التعليقات السلبية، منها “متعودة على كده”. وتعرضت الفنانة المصرية خلال العام الجاري إلى أزمة كبيرة بسبب فيديو إباحي تم حبسها على إثره صحبة الفنانة منى فاروق. جديد "الخليج 365" Advertisements

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