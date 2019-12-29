شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. “رقصني يا جدع”.. هاني بن بريك يصفق لراقصات تمايلن أمامه ( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون، فيديو أظهر هاني بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات، وهو يحضر احدى الحفلات الماجنة ويصفق لراقصات شاركن في الرقص أمامه ضمن العروض التي شملها الحفل الذي أقيم في فرنسا.

وظهر بن بريك حسب ما رصدت “وطن”، وهو يصفق بحرارة للفتيات اللواتي رقصن وتمايلن أمامه وهو ما أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا بن بريك رجل محمد بن زايد في اليمن.

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وفجر الفيديو موجة غضب واسعة ضد السلفي بن بريك، الذي يشرف شخصياً على عمليات الاغتيال والتصفية الجسدة لمعارضين للإمارات في عدن.

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أمام المسجد الذي قال في فديوا مصور له قبل ثلاثة أعوام بعد أن تنتهى الحرب سوف أعود الى مسجدي ومنبري ولن اكون من امراء الحروب أو طلاب السلطة،اليوم في بريطانيا في حفل فني راقص .#الارهابي_هاني_بن_بريك pic.twitter.com/3VOSsZZW7f — مختار الرحبي (@alrahbi5) December 28, 2019 "> مختار الرحبي✔@alrahbi5 · أمام المسجد الذي قال في فديوا مصور له قبل ثلاثة أعوام بعد أن تنتهى الحرب سوف أعود الى مسجدي ومنبري ولن اكون من امراء الحروب أو طلاب السلطة،اليوم في بريطانيا في حفل فني راقص .#الارهابي_هاني_بن_بريك pic.twitter.com/3VOSsZZW7f — مختار الرحبي (@alrahbi5) December 28, 2019 أمام المسجد الذي قال في فديوا مصور له قبل ثلاثة أعوام بعد أن تنتهى الحرب سوف أعود الى مسجدي ومنبري ولن اكون من امراء الحروب أو طلاب السلطة،اليوم في بريطانيا في حفل فني راقص .#الارهابي_هاني_بن_بريك أمام المسجد الذي قال في فديوا مصور له قبل ثلاثة أعوام بعد أن تنتهى الحرب سوف أعود الى مسجدي ومنبري ولن اكون من امراء الحروب أو طلاب السلطة،اليوم في بريطانيا في حفل فني راقص .#الارهابي_هاني_بن_بريك pic.twitter.com/3VOSsZZW7f — مختار الرحبي (@alrahbi5) December 28, 2019 ظهوره وسط رقص بنات امر بسيط الابشع من هذا الفيديو أقدامه على الإشراف في تنفيذ الاغتيالات في عدن والجنوب ككل.! — الصحفي/محمدالصراري (@SarariMohammed) December 28, 2019 "> الصحفي/محمدالصراري@SarariMohammed ظهوره وسط رقص بنات امر بسيط الابشع من هذا الفيديو أقدامه على الإشراف في تنفيذ الاغتيالات في عدن والجنوب ككل.! ٩ ظهوره وسط رقص بنات امر بسيط الابشع من هذا الفيديو أقدامه على الإشراف في تنفيذ الاغتيالات في عدن والجنوب ككل.! — الصحفي/محمدالصراري (@SarariMohammed) December 28, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات الصحفي/محمدالصراري الأخرى

مبسوط هاني يبتسم دونما احراج

تباً للحية شخص يحضر مراقص— منصور (@manssor66s) https://twitter.com/manssor66s/status/1211093445781139456?ref_src=twsrc%5Etfw

أمام المسجد الذي قال في فديوا مصور له قبل ثلاثة أعوام بعد أن تنتهى الحرب سوف أعود الى مسجدي ومنبري ولن اكون من امراء الحروب أو طلاب السلطة،اليوم في بريطانيا في حفل فني راقص .#الارهابي_هاني_بن_بريك pic.twitter.com/3VOSsZZW7f — مختار الرحبي (@alrahbi5) December 28, 2019 "> مختار الرحبي✔@alrahbi5 · أمام المسجد الذي قال في فديوا مصور له قبل ثلاثة أعوام بعد أن تنتهى الحرب سوف أعود الى مسجدي ومنبري ولن اكون من امراء الحروب أو طلاب السلطة،اليوم في بريطانيا في حفل فني راقص .#الارهابي_هاني_بن_بريك pic.twitter.com/3VOSsZZW7f — مختار الرحبي (@alrahbi5) December 28, 2019 أمام المسجد الذي قال في فديوا مصور له قبل ثلاثة أعوام بعد أن تنتهى الحرب سوف أعود الى مسجدي ومنبري ولن اكون من امراء الحروب أو طلاب السلطة،اليوم في بريطانيا في حفل فني راقص .#الارهابي_هاني_بن_بريك أمام المسجد الذي قال في فديوا مصور له قبل ثلاثة أعوام بعد أن تنتهى الحرب سوف أعود الى مسجدي ومنبري ولن اكون من امراء الحروب أو طلاب السلطة،اليوم في بريطانيا في حفل فني راقص .#الارهابي_هاني_بن_بريك pic.twitter.com/3VOSsZZW7f — مختار الرحبي (@alrahbi5) December 28, 2019 تسريب هذا المقطع الفاضح لابن بريك

وتركيز الصور المتكرر على وجهه له

دلالة واضحة واحدة وهى الإذن

بإسقاطه أو قتله أو اعتقاله

المهم أنه الآن احترق دينيا و سياسيا

وقد احترق من قبل شعبيا هكذا هو

حال من يبيع نفسه للطغاة وابن

بريك ووسيم يوسف وغيرهما

نماذج للسقوط من القمةإلى أسفل القاع — أبوسما (@mem6443) December 29, 2019 "> أبوسما@mem6443 تسريب هذا المقطع الفاضح لابن بريك

وتركيز الصور المتكرر على وجهه له

دلالة واضحة واحدة وهى الإذن

بإسقاطه أو قتله أو اعتقاله

المهم أنه الآن احترق دينيا و سياسيا

وقد احترق من قبل شعبيا هكذا هو

حال من يبيع نفسه للطغاة وابن

بريك ووسيم يوسف وغيرهما

نماذج للسقوط من القمةإلى أسفل القاع ٢ تسريب هذا المقطع الفاضح لابن بريك

وتركيز الصور المتكرر على وجهه له

دلالة واضحة واحدة وهى الإذن

بإسقاطه أو قتله أو اعتقاله

المهم أنه الآن احترق دينيا و سياسيا

وقد احترق من قبل شعبيا هكذا هو

حال من يبيع نفسه للطغاة وابن

بريك ووسيم يوسف وغيرهما

نماذج للسقوط من القمةإلى أسفل القاع — أبوسما (@mem6443) December 29, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات أبوسما الأخرى

ونشر هاني بن بريك صور له خلال استقباله الفنان ياسر العوذلي الذي قال إنه قدم من انجلترا لإحياء حفل الجالية الجنوبية بفرنسا.

وقال بن بريك في تغريدته إن “حفل الجالية كان صناعة أبينية بامتياز فالأساتذة كفى الهاشلي وياسر العوذلي من أبين وعمار العوذلي كذلك الرجل الذي عمل بصمت ليخرج هذا الكرنفال الجنوبي”

صور لي مع أخي المبدع الفنان ياسر العوذلي الذي قدم من انجلترا لإحياء حفل الجالية الجنوبية بفرنسا.

حفل الجالية كان صناعة أبينية بامتياز فالأساتذة كفى الهاشلي وياسر العوذلي من أبين وعمار العوذلي كذلك الرجل الذي عمل بصمت ليخرج هذا الكرنفال الجنوبي.

شكرا أبين وفي أبين القلب سالي. pic.twitter.com/zX2GRdK7D1 — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) December 29, 2019 "> هاني بن بريك✔@HaniBinbrek صور لي مع أخي المبدع الفنان ياسر العوذلي الذي قدم من انجلترا لإحياء حفل الجالية الجنوبية بفرنسا.

حفل الجالية كان صناعة أبينية بامتياز فالأساتذة كفى الهاشلي وياسر العوذلي من أبين وعمار العوذلي كذلك الرجل الذي عمل بصمت ليخرج هذا الكرنفال الجنوبي.

شكرا أبين وفي أبين القلب سالي. صور لي مع أخي المبدع الفنان ياسر العوذلي الذي قدم من انجلترا لإحياء حفل الجالية الجنوبية بفرنسا.

حفل الجالية كان صناعة أبينية بامتياز فالأساتذة كفى الهاشلي وياسر العوذلي من أبين وعمار العوذلي كذلك الرجل الذي عمل بصمت ليخرج هذا الكرنفال الجنوبي.

شكرا أبين وفي أبين القلب سالي. pic.twitter.com/zX2GRdK7D1 — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) December 29, 2019 /photo/1 صور لي مع أخي المبدع الفنان ياسر العوذلي الذي قدم من انجلترا لإحياء حفل الجالية الجنوبية بفرنسا.

حفل الجالية كان صناعة أبينية بامتياز فالأساتذة كفى الهاشلي وياسر العوذلي من أبين وعمار العوذلي كذلك الرجل الذي عمل بصمت ليخرج هذا الكرنفال الجنوبي.

شكرا أبين وفي أبين القلب سالي. pic.twitter.com/zX2GRdK7D1 — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) December 29, 2019 /photo/1 ٩١١ صور لي مع أخي المبدع الفنان ياسر العوذلي الذي قدم من انجلترا لإحياء حفل الجالية الجنوبية بفرنسا.

حفل الجالية كان صناعة أبينية بامتياز فالأساتذة كفى الهاشلي وياسر العوذلي من أبين وعمار العوذلي كذلك الرجل الذي عمل بصمت ليخرج هذا الكرنفال الجنوبي.

شكرا أبين وفي أبين القلب سالي. pic.twitter.com/zX2GRdK7D1 — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) December 29, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر صور لي مع أخي المبدع الفنان ياسر العوذلي الذي قدم من انجلترا لإحياء حفل الجالية الجنوبية بفرنسا.

حفل الجالية كان صناعة أبينية بامتياز فالأساتذة كفى الهاشلي وياسر العوذلي من أبين وعمار العوذلي كذلك الرجل الذي عمل بصمت ليخرج هذا الكرنفال الجنوبي.

شكرا أبين وفي أبين القلب سالي. pic.twitter.com/zX2GRdK7D1 — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) December 29, 2019

وكان الناشط السياسي اليمني ياسر اليماني قال إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أمر بالتخلص من هاني بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات، والذي يُعتبر الصندوق الأسود له.

وأوضح “اليماني” في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر” أنّ: “محمد بن زايد يأمر بالتخلص من هاني بن بريك الصندوق الأسود والقاتل ومرتكب الجرائم في عدن كيف ومتى لا ندري ولكن اتركوها للأيام واحفظوا هذه التغريدة بإذن الله قضي الأمر المسألة مسأله وقت فقط دعونا نترقب”.

مؤخرا كشفت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن بأن بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” يقف وراء تصفية 30 داعية في عدن، وكان أبرزهم الشيخ سمحان الراوي الذي قالت النيابة إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من بن بريك شخصياً وذلك أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين.

وفي ذات الوقت الذي دعت فيه منظمة سام للحقوق والحريات كلاً من الحكومة ولجان التحقيق الأممية لفتح تحقيق بشأن مساهمة بن بريك بجرائم الاغتيالات، قال ضابط التحقيقات بالمنظمة موسى النمراني إنه بالرغم من ورود اسم بن بريك في محاضر التحقيقات الخاصة بقضية الراوي فإن النيابة سارت في الإجراءات دون أن تأمر بالتحقيق مع بن بريك أو تطلبه لأخذ أقواله فيما نسب إليه على لسان المتهمين، وهو دليل على عدم سلامة إجراءات التحقيق.