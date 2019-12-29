شاهد.. “رقصني يا جدع”.. هاني بن بريك يصفق لراقصات تمايلن أمامه ( فيديو )

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون، فيديو أظهر هاني بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات، وهو يحضر احدى الحفلات الماجنة ويصفق لراقصات شاركن في الرقص أمامه ضمن العروض التي شملها الحفل الذي أقيم في فرنسا.
وظهر بن بريك حسب ما رصدت “وطن”، وهو يصفق بحرارة للفتيات اللواتي رقصن وتمايلن أمامه وهو ما أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين هاجموا بن بريك رجل محمد بن زايد في اليمن.
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وفجر الفيديو موجة غضب واسعة ضد السلفي بن بريك، الذي يشرف شخصياً على عمليات الاغتيال والتصفية الجسدة لمعارضين للإمارات في عدن.
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ونشر هاني بن بريك صور له خلال استقباله الفنان ياسر العوذلي الذي قال إنه قدم من انجلترا لإحياء حفل الجالية الجنوبية بفرنسا.
وقال بن بريك في تغريدته إن “حفل الجالية كان صناعة أبينية بامتياز فالأساتذة كفى الهاشلي وياسر العوذلي من أبين وعمار العوذلي كذلك الرجل الذي عمل بصمت ليخرج هذا الكرنفال الجنوبي”
وكان الناشط السياسي اليمني ياسر اليماني قال إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أمر بالتخلص من هاني بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم من الإمارات، والذي يُعتبر الصندوق الأسود له.
وأوضح “اليماني” في تغريدةٍ له بحسابه في “تويتر” أنّ: “محمد بن زايد يأمر بالتخلص من هاني بن بريك الصندوق الأسود والقاتل ومرتكب الجرائم في عدن كيف ومتى لا ندري ولكن اتركوها للأيام واحفظوا هذه التغريدة بإذن الله قضي الأمر المسألة مسأله وقت فقط دعونا نترقب”.
مؤخرا كشفت محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن بأن بن بريك نائب رئيس “المجلس الانتقالي الجنوبي” يقف وراء تصفية 30 داعية في عدن، وكان أبرزهم الشيخ سمحان الراوي الذي قالت النيابة إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من بن بريك شخصياً وذلك أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين.
وفي ذات الوقت الذي دعت فيه منظمة سام للحقوق والحريات كلاً من الحكومة ولجان التحقيق الأممية لفتح تحقيق بشأن مساهمة بن بريك بجرائم الاغتيالات، قال ضابط التحقيقات بالمنظمة موسى النمراني إنه بالرغم من ورود اسم بن بريك في محاضر التحقيقات الخاصة بقضية الراوي فإن النيابة سارت في الإجراءات دون أن تأمر بالتحقيق مع بن بريك أو تطلبه لأخذ أقواله فيما نسب إليه على لسان المتهمين، وهو دليل على عدم سلامة إجراءات التحقيق.
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