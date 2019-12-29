شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: مصري يدفع حياته ثمنا لـ الشهامة.. وجريمة مروعة تقسم جسده لنصفين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقصة وفاة الشاب، مينا رضا، الذي ضحى بحياته في سبيل استغاثة سيدة لا يعرفها، فأطلق عليه لقب ”شهيد شهامة جديدة“.

بدأت تفاصيل القصة حينما كان مينا متواجدا على رصيف محطة مترو ”غمرة“ بالقاهرة، ينتظر دوره للذهاب إلى وجهته، وأثناء ذلك سمع صرخة مدوية من سيدة خطف لص حقيبتها ولاذ بالفرار.

وحين سمع مينا استغاثة السيدة، لاحق اللص محاولا استرجاع الحقيبة المسروقة لصاحبتها، لكن اللص قام بدفعه تحت عجلات المترو فكانت نهايته مأساوية، حيث انفصل جسده إلى نصفين.

جديد "الخليج 365"

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